Selenskyj trifft sich mit Fico in Uschhorod

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Robert Fico will bei den Gesprächen die ukrainischen Angriffe auf die Ölinfrastruktur in Russland zur Sprache bringen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich mit dem slowakischen Ministerpräsident Robert Fico in Uschhorod getroffen. Dies berichtete Ukrinform am Freitag, den 5. September.

Es ist bekannt, dass der slowakischen Delegation in Uschhorod der stellvertretende Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Denis Sakov und der Minister für auswärtige und europäische Angelegenheiten Juraj Blanar angehören. Und der ukrainische Präsident wird von Ministerpräsidentin Yulia Swyrydenko begleitet.

Fico traf sich mit Selenskyj kurz nach seiner Rückkehr aus China, wo er am Dienstag bilaterale Gespräche mit Kremlchef Wladimir Putin führte. Während dieses Treffens sagte Fico, er werde mit Selenskyj das Thema der ukrainischen Angriffe auf die Ölinfrastruktur ansprechen.

Er sagte auch, dass er nach einem einstündigen Einzelgespräch mit Putin „mehrere Schlussfolgerungen und Botschaften gemacht habe, die er Selenskyj am Freitag übermitteln wolle.“

Nach den Gesprächen in Uschhorod wird eine Pressekonferenz zwischen Selenskyj und Fico stattfinden.

Zuvor hatte Fico erklärt, die Slowakei werde die Ukraine weder finanziell noch militärisch bei der Bekämpfung der russischen Aggression unterstützen.