Selenskyj: Die Ukraine liefert bereits 60% ihrer eigenen Waffen an die Streitkräfte der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Während des Krieges hat die Ukraine ein neues Niveau der Waffenproduktion erreicht. Derzeit werden fast 60% der Streitkräfte der Ukraine mit ukrainischen Waffen versorgt.

Dies erklärte der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf seine abendliche Videoansprache.

Der Staatschef teilte mit, dass die Ukraine neue gemeinsame Rüstungsproduktionsstätten schafft. Insbesondere hat unser Land zum ersten Mal in der Geschichte mit dem Bau einer gemeinsamen Anlage mit Dänemark auf seinem Territorium begonnen.

Nach den Worten des Präsidenten wird dieses Unternehmen Komponenten für unsere Raketen und Drohnen herstellen – „Waffen, die sich bereits als sehr effektiv erweisen“.

„Während dieses Krieges hat die Ukraine bereits den Indikator erreicht: fast 60% der Waffen, die wir haben, die unsere Soldaten haben, sind ukrainische Waffen, und das sind starke Waffen, viele fortschrittliche Dinge“, betonte Selenskyj.

Gleichzeitig fügte der ukrainische Staatschef hinzu, dass es noch Ziele gibt, die erreicht werden müssen. Er stellte klar, dass wir über die Produktion verschiedener Arten von Luftabwehrsystemen in unserem Land oder gemeinsam mit unserem Land sprechen.

„Dies ist eine Herausforderung. Wir müssen zu diesem Punkt kommen. Die Ukraine hat bereits bewiesen, dass wir bei der Produktion von Waffen zu den Besten der Welt gehören“, resümierte der Staatschef.

Produktion von ukrainischen Waffen