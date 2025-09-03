Selenskyj versprach, sehr bald mit Trump zu sprechen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, er werde „heute oder am nächsten Tag“ ein Gespräch mit US-Präsident Donald Trump führen.

Quelle: Selenskyj bei einer Pressekonferenz mit der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen in Kopenhagen

Einzelheiten: Angesichts des Ausbleibens von Gesprächen zwischen den Führern der Ukraine und Russlands habe Kiew Trump um Unterstützung in Form von zusätzlicher Hilfe und antirussischen Sanktionen gebeten, worauf der US-Präsident versprochen habe, in einigen Wochen „eine Art Antwort“ zu geben.

Direkte Ansprache: „Wir werden heute oder in den kommenden Tagen mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten sprechen und diese Frage klären.“