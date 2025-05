Selenskyj: Ich weiß nicht, womit die Russen nach Istanbul reisen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Selenskyj betonte, dass die Pläne der Russen für das Treffen in Istanbul ihm und den ukrainischen Partnern nicht bekannt seien.

Die Ukraine bereitet sich gemeinsam mit Partnern in Europa und den Vereinigten Staaten auf neue diplomatische Schritte vor. Dies gab der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer abendlichen Videobotschaft am Samstag, den 31. Mai bekannt.

„In der Tat sind wir jeden Tag in Kontakt mit allen, die die Diplomatie nicht leer lassen können. Im Moment gibt es keine klaren Informationen, womit die Russen nach Istanbul gehen. Wir haben sie nicht, die Türkei hat sie nicht, die Vereinigten Staaten haben sie auch nicht, und andere Partner auch nicht. Und bisher sieht es nicht sehr ernst aus“, sagte Selenskyj.

Er fügte hinzu, dass er mit dem türkischen Präsidenten Erdogan über das Thema gesprochen habe.

„Natürlich will jeder in der Welt, dass die Diplomatie funktioniert und dass es einen echten Waffenstillstand gibt. Alle wollen, dass Russland aufhört, mit der Diplomatie zu spielen und den Krieg beendet. Alle wollen einen ernsthaften Frieden, und Russland sollte sich dafür einsetzen. Das sollte auf der Tagesordnung der Treffen stehen. Wir haben unsere Agenda vorgelegt. Wir hoffen, dass die amerikanische Seite in der Frage der Sanktionen entschlossen sein wird, um den Frieden zu unterstützen“, betonte der Präsident.