Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Ein Agent des russischen Militärgeheimdienstes entpuppte sich als Verkäuferin in Slowjansk.

Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat eine Frau in Slowjansk festgenommen, die mit dem russischen Militärgeheimdienst zusammenarbeitete und Luftangriffe auf die Positionen der Verteidigungskräfte in Richtung Kramatorsk korrigierte. Dies berichtete der Pressedienst des Sicherheitsdienstes der Ukraine am Freitag, den 27. Juni.

Ein Agent des russischen Hauptnachrichtendienstes hat die Luftangriffe des Aggressors auf die Verteidigungskräfte in Richtung Kramatorsk korrigiert.

Der Agent entpuppte sich als Verkäuferin in einem der Geschäfte in Slowjansk.

Nach der Fernrekrutierung erhielt die Agentin einen feindlichen Auftrag: Sie sollte Standorte ukrainischer Truppen im Frontgebiet der Region identifizieren.

Um Informationen zu sammeln, begab sich die Frau persönlich in das Gebiet, wo sie Informationen über die Standorte der Verteidigungskräfte sammelte.

Die Gesetzeshüter waren jedoch vorausschauend und sicherten die Standorte der ukrainischen Truppen im Voraus.

Ermittler des Sicherheitsdienstes der Ukraine informierten die Angreiferin über den Verdacht des Hochverrats gemäß Teil 2 des Artikels 111 des Strafgesetzbuches der Ukraine.

Ihr droht eine lebenslange Freiheitsstrafe mit Beschlagnahmung des Vermögens.