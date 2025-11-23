Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Luftangriffstruppen meldeten, dass die Russen den zentralen Teil von Pokrowsk in der Region Donezk geräumt haben, der nun einer der schwierigsten Punkte an der Front ist.

Quelle: 7. Luftlandekorps

Einzelheiten: Es wird festgestellt, dass die Russen das Gebiet um den Bahnhof, die Pädagogische Hochschule von Pokrovsk und den Sobornyi-Platz, die sich im Zentrum der Stadt befinden, geräumt haben.

Dies hat dazu beigetragen, die Versuche der Russen, dort Kräfte zu sammeln, zu blockieren.

Wörtlich: „Die Verteidigungskräfte halten den Feind zurück und führen Such- und Angriffsoperationen durch, um die Russen in Pokrowsk auszuschalten.

Unsere Stellungen im Stadtzentrum werden gehalten, die Kämpfe mit Handfeuerwaffen gehen weiter, und der Feind ist nicht in der Lage, dort Fuß zu fassen.

So konnten wir die Versuche der Russen blockieren, Kräfte zu sammeln, die erfolglos versuchen, den Druck auf den nördlichen Teil der Stadt zu erhöhen. Der Feind erleidet bei allen Versuchen, über die Eisenbahn in den nördlichen Teil der Stadt zu gelangen, höchste Verluste.“

Let isLoadEmbed2423 = false

If(!isLoadEmbed2423) { let node = document.getElementById(‚embed-2423‘) oemb.process(node, ‚https://www.facebook.com/reel/1887687035159959‘) isLoadEmbed2423 = true; }

Einzelheiten: Nach Angaben der Streitkräfte der Ukraine hat das ukrainische Militär seit Anfang November 388 Angreifer in Pokrowsk getötet.