Satellitenbilder zeigen, dass zwei Treibstofftanks am Ölterminal beschädigt wurden.

Zwei Treibstofftanks an einem Ölterminal in Feodossija, der vorübergehend besetzten Krim, sind beschädigt worden. Darüber berichtet der Telegram-Kanal Krimwind am Mittwoch, den 12. November.

„Soldaten des 14. separaten Regiments der 14. BpAK SBS Streitkräfte der Ukraine berichteten am 11. November, dass ein Marine-Ölverladeterminal in Feodossija in das Fadenkreuz von Drohnen geraten ist. Satellitenbilder zeigen, dass zwei Tanks getroffen wurden“, heißt es in dem Bericht. Das Seeölterminal in Feodossija ist ein wichtiger Knotenpunkt für die Versorgung der Halbinsel Krim und des TOT der Südukraine mit PMM auf dem Seeweg.

Erinnern Sie sich, in der Nacht des 11. November haben Einheiten der ukrainischen Streitkräfte die Raffinerie und den Ölterminal von Saratow in Feodossija sowie Einrichtungen in der besetzten Donetschina getroffen. Das ukrainische Militär hat auch die Einrichtungen einer Ölraffinerie in der Region Orenburg der Russischen Föderation getroffen.