Die Stadt wird jeden Tag gestürmt: Demtschenko berichtet, wie die ukrainischen Streitkräfte den Feind bei Kramatorsk zurückhalten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die russische Armee versucht immer wieder, die Verteidigungsanlagen in Richtung Kramatorsk zu durchbrechen. Der Feind greift die Stellungen des ukrainischen Militärs jeden Tag an, aber seine Versuche sind erfolglos.

Dies sagte der Sprecher des staatlichen Grenzschutzdienstes, Andrij Demtschenko, laut RBK Ukrajina in der Sendung.

Demtschenko zufolge hören die Angreifer nicht auf, in Richtung Kramatorsk in der Region Donezk vorzudringen. Der Feind greift jeden Tag die Stellungen der Verteidigungskräfte an, um sie aus ihren Positionen zu vertreiben.

„In der Tat werden die Stellungen der Grenztruppen, die von unseren Einheiten gehalten werden, jeden Tag vom Feind angegriffen, um unsere Verteidiger von ihren Positionen zu vertreiben. Der Feind scheitert jedoch an der Widerstandsfähigkeit und dem Mut der Soldaten, die sich an der Front befinden“, sagte Demtschenko.

Lage im Sektor Kramatorsk

Nach Angaben des Generalstabs wurden im Sektor Kramatorsk im Laufe des letzten Tages neun Feuergefechte bei Tschassiw Jar, Bila Hora, Kurdyumivka und Stupochki verzeichnet.

Wir schrieben auch, dass die Streitkräfte der Ukraine einen versuchten Durchbruch der Russen auf Motorrädern bei Kramatorsk verhindert haben.

Außerdem haben die Streitkräfte der Ukraine Anfang April einen weiteren Durchbruchsversuch von Russen auf Motorrädern in der Nähe von Kramatorsk verhindert. Drohnen schossen 18 Motorradfahrer ab, die versuchten, auf Motorrädern zur Frontlinie durchzubrechen und dabei das neblige Wetter ausnutzten.