Der Stromverbrauch in der Ukraine steigt weiter an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Stromverbrauch in der Ukraine steigt aufgrund des frostigen Wetters weiter an, berichtet der Pressedienst der NPC Ukrenerho. „Der Stromverbrauch zeigt einen Aufwärtstrend. Heute, am 18. Februar, lag er um 6:00 Uhr morgens um 3% höher als am Vortag – am Montag. Der Grund dafür ist das anhaltend frostige Wetter in der gesamten Ukraine“, heißt es in der Erklärung. Nach Angaben von Ukrenerho wurde der Tageshöchstverbrauch am 17. Februar am Abend verzeichnet. Er lag auf dem gleichen Niveau wie der Höchstwert des vorangegangenen Arbeitstages – am Freitag, den 14. Februar. Ukrenerho forderte die Haushaltskunden auf, Strom sparsam zu verwenden und während der Zeit der Einschränkungen für die Industrie nicht mehrere leistungsstarke Elektrogeräte gleichzeitig einzuschalten. Zur Erinnerung: Am 18. Februar gelten in der Ukraine von 06:00 bis 9:00 Uhr und von 16:00 bis 19:00 Uhr Strombeschränkungen für Industrie und Gewerbe.