In Sumy hat sich ein Mann auf einer russischen Mine in die Luft gesprengt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Mann wurde mit einer Kopfverletzung und einer traumatischen Amputation des ersten und zweiten Fingers der linken Hand ins Krankenhaus eingeliefert.

In Sumy sprengte sich ein 61-jähriger Mann mit einem Sprengsatz in die Luft, den er auf einem Containergelände gefunden hatte. Dies teilte der Pressedienst der Stadtverwaltung am Montag, den 6. Oktober mit.

Nach vorläufigen Angaben handelte es sich bei dem explodierten Objekt um eine Mine PFM-1 Petal.

Als Folge der Detonation des Sprengkörpers erlitt der Mann eine Kopfverletzung und Splitterverletzungen an der rechten Hand. Er erlitt außerdem eine traumatische Amputation des ersten und zweiten Fingers seiner linken Hand. Das Opfer wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Strafverfolgungsbehörden ermitteln alle Umstände des Vorfalls und den Ursprung des Sprengkörpers. Wir erinnern daran, dass in der Nähe der Siedlung Polohi in der Region Sumy eine russische Drohne Geran-2 gefunden wurde, die mit einem Mechanismus zum ferngesteuerten Abbau ausgestattet ist. An der Küste der Region Odessa warf ein Sturm acht Seeminen aus, die an den von den Russen gesetzten Stellen weggeblasen wurden.