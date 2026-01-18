Syrskyj bespricht Sicherheitsgarantien für die Ukraine mit den Chefs der Streitkräfte der "Koalition der Willigen"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte Olexander Syrskyj und die Chefs der Streitkräfte der Mitgliedsstaaten der „Koalition der Willigen“ haben die Formate der Beteiligung der Partnerländer an der Umsetzung der internationalen Sicherheitsgarantien für die Ukraine besprochen.

class=MsoNoSpacing* Syrskyj in den sozialen Medien nach dem Treffen, das im Format einer Videokonferenz stattfand

Einzelheiten: An dem Treffen nahm auch der Chef des Generalstabs Andrij Hnatov teil.

Syrskyj betonte, dass Russland immer noch keine Bereitschaft zeigt, den Krieg zu beenden und weiterhin Terror gegen die Zivilbevölkerung der Ukraine ausübt. In diesem Zusammenhang betonte er, wie wichtig es ist, den Sanktionsdruck auf den Aggressorstaat weiter zu verstärken, damit die Kosten für die Fortsetzung des Krieges für die russische Wirtschaft unerschwinglich werden.

Besondere Aufmerksamkeit wurde der Frage der fortgesetzten Militärhilfe für die Ukraine gewidmet, die eine wichtige Voraussetzung für die Aufrechterhaltung der Kampffähigkeit der Verteidigungskräfte und ihrer Fähigkeit ist, weiterhin erhebliche Verluste auf dem Schlachtfeld zu verursachen.