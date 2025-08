Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die USA werden die Zölle gegen Indien deutlich erhöhen, weil das Land weiterhin viel Öl aus Russland kauft. Neu-Delhi kümmert es nicht, dass damit der russische Militärapparat finanziert wird.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf US-Präsident Donald Trump auf Truth Social.

Dem amerikanischen Staatschef zufolge kauft Indien große Mengen Öl von Russland und verkauft es dann mit großem Gewinn auf dem Weltmarkt weiter.

„Es ist ihnen egal, wie viele Menschen in der Ukraine durch die russische Militärmaschinerie sterben. In diesem Zusammenhang werde ich die Zölle, die Indien an die Vereinigten Staaten zahlt, deutlich erhöhen“, versprach Trump.

Es ist erwähnenswert, dass Indien der zweitgrößte Importeur von russischem Öl in der Welt ist.

Trumps Drohungen

Letzte Woche hat US-Präsident Donald Trump angekündigt, dass er ab dem 1. August Zölle in Höhe von 25 % gegen Indien erheben wird.

Der amerikanische Staatschef begründete diesen Schritt insbesondere mit der Tatsache, dass Indien seit jeher den Großteil seiner militärischen Ausrüstung aus Russland bezieht und auch einer der größten Abnehmer russischer Energieressourcen ist.

Gleichzeitig betonte der stellvertretende Stabschef des US-Präsidenten Stephen Miller, dass Indien den Krieg Russlands gegen die Ukraine finanziere.

Übrigens wird der amerikanische Staatschef nach dem 8. August 100%ige Sekundärzölle gegen Russland verhängen, da es nicht bereit ist, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden.