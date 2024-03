Ein Topmanager von DTEK sprach über die Folgen des Beschusses des Energiesystems

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Infolge eines weiteren massiven Angriffs auf das Energiesystem durch die Raschisten am 29. März wurden drei Wärmekraftwerke von DTEK in großem Umfang zerstört. Dies berichtete der Exekutivdirektor des Energieunternehmens, Dmitri Sacharuk, in der Sendung „Public“.

„Wieder gab es einen massiven Angriff, wieder kombiniert, wieder eine Menge Drohnen, Raketen verschiedener Typen. Auf unser Unternehmen wurden fast drei Stationen zerstört, von denen zwei letzte Woche nicht beschossen wurden. Jetzt sehen wir, dass die Zerstörung wieder sehr hoch ist“, sagte er.

Er sagte, dass mehr Details über die Auswirkungen des Beschusses bekannt sein werden, nachdem die Stromtechniker die Trümmer beseitigt haben.

Darüber hinaus wurde ein DTEK-Mitarbeiter bei dem Angriff verletzt, aber laut Sakharuk ist sein Leben nicht in Gefahr.

Sakharuk betonte, dass der Energiesektor derzeit alles tut, um sicherzustellen, dass alle Verbraucher mit Strom versorgt werden.