Trump könnte nicht nur Indien bestrafen: Auch andere Käufer von russischem Öl sind gefährdet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

US-Präsident Donald Trump könnte den 25%igen Zoll gegen Indien auf andere Länder ausweiten. Die Rede ist von den Abnehmern russischen Öls.

Das berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Erlass des US-Präsidenten.

Gemäß Trumps Durchführungsverordnung zu den Zöllen gegen Indien können das US-Außenministerium, das Finanzministerium, das Handelsministerium und andere Behörden jene Länder überwachen, die Öl aus Russland kaufen.

In solchen Fällen können die oben genannten Behörden eine „Ausweitung der Sanktionen“ empfehlen.

Zölle gegen Indien

Letzte Woche kritisierte US-Präsident Donald Trump Indien scharf für seinen Handel mit Russland sowie für „die härtesten und unangenehmsten nichttarifären Handelsbarrieren aller Länder“.

Insbesondere, so betonte der amerikanische Staatschef, ist Indien einer der größten Abnehmer von russischem Öl. Dies geschieht zu einer Zeit, in der Russland das Morden in der Ukraine nicht beenden will.

Vor diesem Hintergrund drohte Trump damit, Indien mit erheblichen Zöllen zu belegen.

Bereits heute, am 6. August, hat der US-Regierungschef ein Dekret unterzeichnet, das einen zusätzlichen Zoll von 25% gegen Indien vorsieht.

Zuvor hatte Trump gedroht, 100%ige Zölle gegen Russlands Handelspartner zu verhängen, wenn Moskau nicht bis zum 8. August einem Waffenstillstand mit der Ukraine zustimmt.