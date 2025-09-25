Die Ukraine hat die Einfuhr bestimmter Waren aus Aserbaidschan eingeschränkt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukraine hat die Einfuhr von für die Maul- und Klauenseuche (MKS) anfälligen Tierarten aus Aserbaidschan aufgrund der Registrierung der MKS eingeschränkt.

Dies teilte der Staatliche Dienst der Ukraine für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz mit.

Gemäß der Anordnung des staatlichen Veterinärinspektors vom 19. September 2025 ist die Einfuhr von MKS-empfänglichen Tieren, genetischem Material, Rohstoffen und Produkten aus Aserbaidschan verboten.

Die einzige Ausnahme sind Milchprodukte, die nach einer Methode verarbeitet wurden, die die Abtötung des Erregers garantiert.

Zur Wiederholung:

Im März hat der Staatliche Dienst der Ukraine für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz die Einfuhr von tierischen Erzeugnissen aus Ungarn aufgrund des Ausbruchs der Maul- und Klauenseuche in diesem Land verboten.