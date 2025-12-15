Ein Ukrainer hat versucht, mit einem Motorrad nach Rumänien durchzubrechen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Ein 33-jähriger Einwohner der Region Lwiw hat versucht, auf einem Motorrad durch einen Kontrollpunkt in der Region Tscherniwzi nach Rumänien durchzubrechen.

Quelle: Staatlicher Grenzschutzdienst, Ukrainische Pravda

Einzelheiten: Am Abend des 13. Dezember kam ein ukrainischer Staatsbürger mit einem Motorrad am Kontrollpunkt Porubne an. Der Mann wollte nach Rumänien reisen, aber er wollte sich nicht der Grenz- und Zollkontrolle unterziehen, da er keinen Grund hatte, die Ukraine zu verlassen, so der Staatliche Grenzschutzdienst der Ukraine. Also versuchte der Mann einfach, den Kontrollpunkt mit hoher Geschwindigkeit in das Nachbarland zu durchbrechen.

Die Grenzschützer der Abteilung Czernowitz gaben sofort den Befehl „Sperre“ und hielten den Täter mit Mitteln des erzwungenen Anhaltens fest.

Er war ein 1992 geborener Einwohner der Region Lwiw. Gegen den Festgenommenen wurde eine Anzeige wegen Ordnungswidrigkeit gemäß Artikel 185-10 und 204-1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten erstellt.

Der Verletzer und das Motorrad wurden der Nationalen Polizei übergeben.

Hintergrund:

Im Oktober rammte der Fahrer eines Autos in Transkarpaten die Schranken am Kontrollpunkt Velyka Palad und flüchtete nach Ungarn.