Die Ukraine kann das Existenzminimum auf die Höhe des tatsächlichen Verbrauchs festlegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Werchowna Rada prüft derzeit Gesetzesentwürfe, die vorschlagen, das Existenzminimum wieder auf seinen ursprünglichen sozialen Charakter zurückzuführen und es auf das Niveau des tatsächlichen Warenkorbs festzulegen.

Dies gab Denys Uliutin, Minister für Sozialpolitik, Familie und Einheit der Ukraine, bekannt.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Existenzminimum derzeit als Schätzwert für eine große Anzahl von Zahlungen verwendet wird, was nicht seinem sozialen Zweck entspricht.

Um dieses Problem zu lösen, sehen die Gesetzentwürfe Nr. 13466, 13467, 13468 und 13469 die Einführung eines Grundwertes als bedingte Geldeinheit vor, die keine soziale Belastung darstellt. Dies wird die Möglichkeit schaffen, das Existenzminimum zu erhöhen und es näher an das tatsächliche Existenzminimum heranzuführen, sagte Uljutin.

„Solange diese Initiative nicht angenommen ist, können wir das Existenzminimum nicht revidieren, da dies einen erheblichen Druck auf die Budgets der Sozialfonds und anderer Haushalte ausüben würde“, betonte er.

Um es noch einmal zu sagen:

Das Existenzminimum und der Mindestlohn sollen zum ersten Mal seit 2024 geändert werden. Sie werden leicht angehoben; 2025 wurden sie nicht überprüft:

Der Mindestlohn – von Hrywnja 8.000 auf Hrywnja 8.647 (eine Erhöhung um 8%);

Das allgemeine Existenzminimum von Hrywnja 2920 auf Hrywnja 3209 (+9,9%);

Das Existenzminimum für nicht erwerbsfähige Personen von Hrywnja 3028 auf Hrywnja 3328 (+9,9%);

Das Existenzminimum für Personen, die ihre Arbeitsfähigkeit verloren haben, von Hrywnja 2361 auf Hrywnja 2595 (+9,9 %).