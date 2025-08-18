Die Ukraine kann weiterhin Gas aus Aserbaidschan importieren, sagt Hrynchuk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das Pilotprojekt zur Lieferung von Gas aus Aserbaidschan an die Ukraine über den transbalkanischen Korridor ist abgeschlossen. Derzeit wird an der Ausarbeitung eines Vertrags zur Fortsetzung dieser Lieferungen gearbeitet

Dies teilte der ukrainische Energieminister Svitlana Hrynchuk in einem Kommentar gegenüber RBK Ukrajina mit.

„Wir verhandeln derzeit. Aserbaidschan ist daran interessiert. Wenn der Vertrag unterzeichnet wird, werden wir die Lieferungen (bis 2025 – d. Red.) fortsetzen“, sagte Hrynchuk.

Sie wies auch auf militärische Risiken hin, da die Russen in letzter Zeit verstärkt Angriffe auf die Gasinfrastruktur, die die Importe unterstützt, durchgeführt haben.

Gasimporte