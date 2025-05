Sybiha trifft den aserbaidschanischen Präsidenten in Baku, um die Stärkung der Partnerschaft zu besprechen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha traf sich in Baku mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev. Sie einigten sich auf weitere Kontakte zwischen den Parteien.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Außenministerium der Ukraine.

Die Parteien sprachen über die bilateralen Beziehungen, die Unterstützung der territorialen Integrität der Ukraine und die Möglichkeiten, der russischen Aggression zu begegnen.

Sybiha dankte Aserbaidschan für die humanitäre und energetische Hilfe, die das Land der Ukraine im Winter geleistet hat.

„Ich habe Präsident Alijew persönlich für die Unterstützung Aserbaidschans für die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine sowie für die humanitäre und energetische Hilfe im Winter gedankt“, sagte Sybiha.

Die beiden Seiten einigten sich auch auf weitere Schritte zur Entwicklung der strategischen Partnerschaft, einschließlich der Teilnahme Aserbaidschans an der Konferenz zur Erholung der Ukraine in Rom am 10. und 11. Juli.