Die Ukraine und Litauen werden gemeinsam Langstrecken-Drohnen produzieren

Denys Schmyhal hat zusammen mit dem litauischen Verteidigungsminister Dovilė Šakalienė eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet.

Die Ukraine und Litauen werden gemeinsam Verteidigungsgüter produzieren, um die Sicherheit beider Länder zu stärken. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Herstellung von Langstrecken-Drohnen gelegt, sagte Verteidigungsminister Denys Schmyhal am Montag, den 25. August.

Eine entsprechende Absichtserklärung wurde in Kiew zusammen mit dem litauischen Verteidigungsminister Dovile Shakalene unterzeichnet.

Laut Schmyhal eröffnet das Dokument Möglichkeiten für die Gründung von Joint Ventures, die Entwicklung ukrainischer Unternehmen in Litauen und den Technologieaustausch.

„Der Schwerpunkt liegt auf der Beschaffung zusätzlicher Finanzmittel für den Kauf von Waffen und die Entwicklung der ukrainischen Industrie“, sagte er.