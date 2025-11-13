Die Ukraine hat sich mit der EIB auf 127 Millionen Euro für Gas geeinigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die EU ist bestrebt, die Widerstandsfähigkeit der Ukraine im Energiebereich angesichts der anhaltenden russischen Angriffe zu stärken, wie die EIB mitteilte.

Naftohas und die Europäische Investitionsbank (EIB) haben eine Vereinbarung über einen Investitionszuschuss von 127 Mio. Euro unterzeichnet. Das Geld wird von der Europäischen Union mit finanzieller Unterstützung Norwegens für den Kauf von Gas bereitgestellt, teilte der Pressedienst des Unternehmens am Donnerstag, den 13. November mit.

„Die Finanzierung erfolgt über den Europäischen Investitionsrahmen für die Ukraine (Ukraine Investment Framework, UIF) – ein Mechanismus, der geschaffen wurde, um öffentliche und private Investitionen in die Erholung und den Wiederaufbau der Ukraine nach der russischen Aggression zu mobilisieren“, so der Bericht.

Es wird darauf hingewiesen, dass der UIF Teil des Programms der Ukraine-Fazilität ist, dem Hauptinstrument der EU für die zivile Unterstützung der Ukraine. Und zum ersten Mal stellt Norwegen seine Hilfe direkt über diesen Mechanismus zur Verfügung.

„Der EU-Zuschuss in Höhe von 127 Mio. € für Naftohas, zusätzlich zu dem EIB-Darlehen in Höhe von 300 Mio. €, das im Oktober unterzeichnet und vollständig ausgezahlt wurde, spiegelt ein gemeinsames Verständnis für die Dringlichkeit der Situation und unsere Fähigkeit zum schnellen Handeln wider. Gemeinsam, als Team Europa, tragen wir dazu bei, die Widerstandsfähigkeit der Ukraine im Energiebereich zu stärken und die Kontinuität wichtiger Dienstleistungen angesichts der anhaltenden russischen Angriffe sicherzustellen“, sagte EIB-Vizepräsidentin Teresa Czerwinska.