Die Ukraine testet Satellitenkommunikationstechnologie

Der offizielle Start ist für diesen Herbst geplant. Starlink Direct to Cell wird es den Ukrainern ermöglichen, auch ohne Mobilfunknetzabdeckung per SMS in Kontakt zu bleiben.

Die Ukraine testet die Starlink Direct to Cell-Technologie, die es den Ukrainern ermöglichen wird, auch ohne Mobilfunknetzabdeckung per SMS in Kontakt zu bleiben. Dies gab der Erste Stellvertretende Ministerpräsident und Minister für digitale Transformation Michail Fedorow bekannt.

Ihm zufolge brauchen die Nutzer dank der Satellitentechnologie keine teure Ausrüstung zu kaufen – ein 4G-Smartphone mit einer SIM- oder ESIM-Karte reicht aus. Die Ukrainer werden in der Lage sein, auch an schwer zugänglichen Orten in Kontakt zu bleiben: in den Bergen, bei schlechtem Wetter, Netzausfällen oder Stromausfällen. Die wichtigste Voraussetzung für diese Technologie ist die direkte Sicht auf den Himmel.

„Die Ukraine gehört zusammen mit den USA, Australien, Japan, Kanada und Neuseeland zu den ersten Ländern der Welt, die die Direct-to-Cell-Technologie einführen. Trotz des Krieges entwickeln wir weiterhin innovative Lösungen. Jetzt durchläuft die Technologie die Beta-Testphase, und der offizielle Start ist für diesen Herbst geplant“, sagte Fedorow.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass der EU-Rat dem Vorschlag der Europäischen Kommission zugestimmt hat, dass die Ukraine ab dem 1. Januar 2026 der einheitlichen Roaming-Zone der EU – RoamLikeAtHome (RLAH) – beitritt.