Die ukrainische Delegation traf sich mit Kellogg

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Hauptthema des Treffens waren die bevorstehenden Verhandlungen auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs. Man einigte sich auf die wichtigsten Prioritäten und Akzente.

Am 16. Oktober traf die ukrainische Delegation in Washington mit dem Sondergesandten des US-Präsidenten für die Ukraine, Keith Kellogg, zusammen. Dies teilte der Leiter des Präsidialamtes, Andrij Jermak, mit.

Das Hauptthema des Treffens waren die künftigen Verhandlungen auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs. Man einigte sich auf die wichtigsten Prioritäten und Akzente.

An dem Treffen nahmen auch der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates Rustem Umjerow, der erste stellvertretende Außenminister Serhij Kyslyzja, die ukrainische Botschafterin in den USA Olha Stefanyshyna und Kelloggs Stellvertreter John Cole teil.