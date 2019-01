Ukrainische Durchschnittslöhne stiegen im Dezember 2018 wieder über 300 Euro

Die ukrainischen Bruttolöhne sind den Angaben des Statistikamtes zufolge im Dezember im Vergleich zum Vorjahresmonat erneut kräftig um 1.796 auf 10.573 Hrywnja gestiegen. Umgerechnet in Euro verdienten die Ukrainer damit brutto durchschnittlich mit 333 etwa 71 Euro mehr als vor einem Jahr und bereits mehr als 2013 vor dem Maidan. Nach Abzug der Einkommenssteuer von 18 Prozent und der Kriegsabgabe von 1,5 Prozent verbleiben netto im Schnitt etwa 269 Euro.

Regional betrachtet haben weiterhin die Einwohner der Hauptstadt Kyjiw die höchsten Einkommen mit etwa 521 Euro im Monat. Mit großem Abstand folgen die von der Regierung kontrollierten Teile des Industrie- und Bergbaugebiets Donezk mit etwa 356 Euro und die Umgebung der Hauptstadt mit etwas mehr als 351 Euro. Den Schluss bilden weiterhin das galizische Ternopil, das agrarisch geprägte zentralukrainische Kirowohrad und das nordöstlich von Kyjiw gelegene Gebiet Tschernihiw mit Durchschnittslöhnen von etwas über 250 Euro. Zum Jahresbeginn hatte die Regierung Wolodymyr Hrojsman den Mindestlohn erneut um 523 Hrywnja auf 3.723 Hrywnja angehoben, was im Dezember etwa 117 Euro waren. Nach Steuern verbleiben damit etwa 94 Euro zum Leben. Seit dem 1. Januar 2019 wurde der Mindestlohn um weitere 450 Hrywnja auf nunmehr 4.173 Hrywnja angehoben, was derzeit etwa 131 Euro vor Steuern sind.

Branchenbezogen wurden die höchsten Gehälter im Luftfahrtbereich mit durchschnittlichen 36.974 Hrywnja oder umgerechnet 1.165 Euro erzielt. Finanz- und Versicherungstätigkeiten bringen im Schnitt 18.088 Hrywnja oder etwa 570 Euro ein. Leicht über dem Durchschnitt liegen auch Industriejobs mit 11.563 Hrywnja (365 Euro). Arbeit auf dem Bau wird mit 9.574 Hrywnja (302 Euro) weiterhin besser bezahlt als Bildungstätigkeiten, die mit ebenso unterdurchschnittlichen 8.364 Hrywnja (264 Euro) vergütet wurden. Auch Tätigkeiten in der Landwirtschaft werden mit im Schnitt 8.204 Hrywnja (259 Euro) besser als Lehrtätigkeit entlohnt. Arbeit im Gesundheits- und Sozialbereich wird jedoch mit 7.340 Hrywnja (232 Euro) noch schlechter bezahlt. Das Schlusslicht bilden Post- und Kurierdienste, deren Monatslöhne landesweit gerechnet mit 5.814 Hrywnja (184 Euro) noch mit 2.091 Hrywnja über dem Mindestlohn liegen.

Den Statistikern zufolge stiegen die Reallöhne im Dezember im Vergleich zum Vorjahresmonat um 9,7 Prozent. Im Verlauf des Jahres 2017 hatten die Ukrainer der Behörde zufolge 18,9 Prozent und 2016 schon neun Prozent real mehr in der Tasche. 2014 waren die Reallöhne noch im Jahresvergleich um 6,5 Prozent und 2015 um 20,2 Prozent zurückgegangen. Im Dezember 2018 lag die Inflationsrate bei 9,8 Prozent. Der Schattensektor der Wirtschaft, in dem viele statistisch nicht erfasste Einkommen erzielt werden, wurde vom Wirtschaftsministerium im Dezember 2018 auf 31 Prozent geschätzt.

Die Statistiken sind angesichts der in diesem Jahr im März und Oktober stattfindenden Präsidentschafts- und Parlamentswahlen für die Amtsinhaber ein Mittel im Wahlkampf. Hrojsman hatte bereits die Marke von 10.000 Hrywnja als Zielmarke ausgegeben. Zusätzlich ist der Dezember traditionell aufgrund von Jahresendprämien, Lohnnachzahlungen und anderen Boni vor den Feiertagen verzerrt. Dennoch scheinen die Lohnsteigerungen vor allem aufgrund der massiven Arbeitsmigration real zu sein. In vielen Branchen und Regionen klagen Unternehmen bereits über Bewerbermangel und daraus folgende steigende Lohnkosten. In den Statistiken des Internationalen Währungsfonds vom Oktober ist die Ukraine allerdings nach dem Prokopfeinkommen – Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner – das ärmste Land Europas.

Nominale Durchschnittslöhne in Hrywnja und Euro nach Regionen

Gebiet Hrywnja Euro Prozent vom Durchschnitt Stadt Kyjiw 16546 521,74 156 Donezk¹ 11298 356,26 107 Kyjiw 11146 351,45 105 Ukraine 10573 333,38 100 Saporischschja 10435 329,04 99 Mykolajiw 10197 321,51 96 Dnipropetrowsk 10188 321,25 96 Poltawa 10003 315,42 95 Transkarpatien 9946 313,61 94 Odessa 9564 301,58 90 Riwne 9558 301,38 90 Winnyzja 9255 291,82 88 Lwiw 9172 289,20 87 Charkiw 9072 286,06 86 Tscherniwzi 9025 284,57 85 Chmelnyzkyj 8976 283,03 85 Wolhynien 8868 279,62 84 Luhansk¹ 8731 275,30 83 Tscherkassy 8628 272,06 82 Schytomyr 8624 271,94 82 Cherson 8495 267,87 80 Sumy 8454 266,58 80 Iwano-Frankiwsk 8334 262,78 79 Ternopil 8307 261,92 79 Kirowohrad 8190 258,26 77 Tschernihiw 8005 252,42 76

¹ nur die von der Regierung kontrollierten Gebiete

Nominale Durchschnittslöhne in Hrywnja von Januar 2002 bis Dezember 2018

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2002 320 328 354 355 358 377 398 390 391 397 395 442 2003 400 391 415 422 439 476 489 479 498 498 489 550 2004 499 510 545 547 554 601 607 604 630 636 644 703 2005 640 666 722 733 764 823 837 831 856 882 896 1019 2006 864 904 986 984 1002 1063 1078 1073 1086 1088 1103 1277 2007 1112 1142 1230 1224 1277 1368 1421 1398 1426 1475 1485 1675 2008 1521 1633 1702 1735 1774 1883 1930 1872 1916 1917 1823 2001 2009 1665 1723 1818 1845 1851 1980 2008 1919 1964 1950 1955 2233 2010 1916 1955 2109 2107 2201 2373 2367 2280 2349 2322 2353 2629 2011 2297 2338 2531 2533 2573 2708 2749 2694 2737 2729 2727 3054 2012 2722 2799 2923 2942 3015 3109 3151 3073 3064 3110 3098 3377 2013 3000 3044 3212 3233 3253 3380 3429 3304 3261 3283 3268 3619 2014 3167 3209 3415 3432 3430 3601 3537 3370 3481 3509 3534 4012 2015 3455 3633 3863 3998 4042 4299 4390 4205 4343 4532 4498 5230 2016 4362 4585 4920 4895 4984 5337 5347 5202 5358 5350 5406 6475 2017 6008 6209 6752 6659 6840 7360 7339 7114 7351 7377 7479 8777 2018 7711 7828 8382 8480 8725 9141 9170 8977 9042 9218 9161 10573

Nominale Durchschnittslöhne in Euro zum Zentralbankkurs von Januar 2002 bis Dezember 2018

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2002 69,79 71,39 76,41 74,14 71,73 71,45 76,36 74,53 74,43 75,60 75,19 79,51 2003 69,45 68,02 71,49 71,18 69,67 78,23 81,12 82,25 80,20 80,42 76,54 81,82 2004 75,68 77,06 83,67 86,07 85,11 93,01 95,01 93,93 95,78 94,13 91,33 100,32 2005 92,76 94,91 105,47 112,13 122,74 134,66 137,13 134,91 140,76 145,28 150,85 170,76 2006 141,33 150,85 161,41 155,47 154,33 165,67 167,33 165,35 169,96 168,90 165,60 192,01 2007 169,98 171,17 182,88 177,66 187,97 201,59 205,29 202,53 199,15 202,17 199,21 225,76 2008 202,55 213,20 213,15 221,08 235,76 246,59 255,77 262,15 275,56 259,59 208,27 184,33 2009 168,72 176,97 177,42 180,50 172,34 183,35 184,47 168,31 167,57 164,84 162,92 195,04 2010 171,51 180,31 197,43 199,65 225,66 244,62 230,19 227,99 217,59 211,82 228,05 248,65 2011 211,25 212,99 223,81 214,00 224,38 235,04 241,84 233,89 254,24 244,35 254,37 296,56 2012 258,57 260,70 273,98 278,34 304,14 311,74 320,92 304,86 296,47 299,46 298,47 320,48 2013 277,00 290,07 313,82 309,42 312,92 324,49 323,16 312,32 302,10 301,10 300,39 327,76 2014 293,15 239,52 225,20 217,18 212,23 223,71 220,98 194,86 213,54 216,34 188,03 208,60 2015 189,27 120,34 153,10 168,69 174,75 182,91 189,47 171,95 182,04 178,90 177,54 204,63 2016 156,31 155,42 164,83 171,11 177,73 193,62 193,96 179,17 185,09 191,56 198,88 232,42 2017 206,29 215,70 233,72 229,37 231,69 247,83 242,05 234,14 234,27 235,97 232,43 262,04 2018 222,32 225,69 256,02 261,62 275,95 299,11 299,85 284,71 274,75 281,68 285,76 333,38

Quelle: Ukrainisches Komitee für Statistik