Einrichtungen von strategischer Bedeutung für die Versorgung der russischen Besatzungsarmee mit Ölprodukten wurden erneut angegriffen.

Am Dienstagabend hat das ukrainische Militär Öleinrichtungen auf dem Territorium Russlands angegriffen. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am 23. September mit.

Demnach haben Einheiten der Raketentruppen und der Artillerie sowie der unbemannten Systeme die Line Production Dispatch Station (LPDS) 8-N in der Nähe der Siedlung Naitopowitschi in der Region Brjansk der Russischen Föderation angegriffen.

LPDS 8-N ist Teil des Komplexes der Erdölfernleitung LPDS 8-N – LPDS Stalnaya Konya. Die Anlage ist von strategischer Bedeutung für die Versorgung der russischen Besatzungsarmee mit Ölprodukten. Ein Treffer auf die Pump- und Kompressorstation mit anschließendem Feuer im Bereich der Anlage wurde bestätigt, so der Bericht.

Bestätigt wurde auch ein wiederholter Treffer durch Einheiten der unbemannten Systeme der Streitkräfte der Ukraine auf die Verteilerstation Samara in der Region Samara in der Russischen Föderation. Das Militär erinnerte daran, dass diese Station dazu dient, schwefelreiches und schwefelarmes Öl aus verschiedenen Feldern zu mischen, um die Exportqualität des Uralöls zu erhalten. Das Ausmaß der Schäden wird derzeit noch spezifiziert.