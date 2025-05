Ukrainische Streitkräfte wehren Angriffe ab: Russen versuchten, die Grenze der Region Charkiw zu durchbrechen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am 20. Mai haben russische Truppen einen weiteren Versuch unternommen, die Staatsgrenze der Ukraine in der Nähe des Dorfes Stroyivka in der Region Charkiw zu durchbrechen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die operative und strategische Truppengruppierung Khortytsia.

Nach Angaben des ukrainischen Militärs versuchten die Angreifer, mit einer Gruppe von Kampfflugzeugen in das Gebiet der Region Charkiw einzudringen. Sie wurde zerstört.

„Gestern hat der Feind erneut versucht, die Staatsgrenze der Ukraine in Richtung Stroyivka zu überschreiten. Die Gruppe von Kampfflugzeugen wurde zerstört, die Infiltration in die Region Charkiw wurde verhindert“, heißt es in der Erklärung.

Die ukrainischen Verteidigungskräfte kontrollieren weiterhin die Situation und verhindern feindliche Durchbrüche in den Grenzgebieten.

Lage an der Frontlinie