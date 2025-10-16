Ukrainische Unternehmen haben ihre Nutzung von künstlicher Intelligenz im letzten Jahr verdoppelt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Der Anteil der kleinen und mittleren Unternehmen in der Ukraine, die aktiv Tools der künstlichen Intelligenz (KI) einsetzen, hat sich im Laufe des Jahres auf 42 % verdoppelt.

Dies gab Inga Andreeva, CEO von Mastercard in der Ukraine und Moldawien, am Donnerstag auf dem Kyjiw International Economic Forum (KIEF) bekannt.

„42% gaben an, dass sie mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz begonnen haben. Letztes Jahr war diese Zahl noch um 21 Prozentpunkte niedriger“, sagte Andreeva.

Ihr zufolge sind die Hauptbereiche, in denen KI in kleinen und mittleren Unternehmen eingesetzt wird, Marketing, Kommunikation und Targeting.

Die Mastercard-CEO fügte hinzu, dass 85% der kleinen und mittelständischen Unternehmen heute aufgrund der Bequemlichkeit und Schnelligkeit digitale Kanäle nutzen, und 93% nutzen bargeldlose Zahlungen in der Ukraine.

„72% der Befragten sagten uns, dass mehr als 50% ihrer Transaktionen über bargeldlose Zahlungen abgewickelt werden“, sagte Andreeva.

Sie sagte auch, dass 62% der kleinen und mittleren Unternehmen derzeit ihre Produkte exportieren oder planen, in naher Zukunft mit dem Export zu beginnen.

Um es kurz zu machen:

