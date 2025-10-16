Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die ukrainischen Verteidigungskräfte haben in zwei Siedlungen im Bezirk Pokrowski in der Region Donezk Erfolge erzielt.

Die ukrainischen Streitkräfte haben die russischen Streitkräfte in der Region Donezk zurückgedrängt und in der Nähe von zwei Siedlungen Gewinne erzielt. Auf dem Territorium des Bezirks Pokrowski kam es zu bedeutenden Verschiebungen. Die Aktualisierung der Kampfkarte wurde von den Analysten des DeepState-Projekts am Abend des 15. Oktober gemeldet.

Ihren Angaben zufolge gehen die ukrainischen Streitkräfte weiterhin aktiv gegen den Feind vor, insbesondere in der Nähe der Siedlung Novoye Shakhovoye, die Anfang Oktober von den russischen Streitkräften befreit wurde.

Das ukrainische Militär hat den Feind auch in der Nähe von Kucherowoje Jar vertrieben, heißt es in dem Bericht.

Diese Siedlungen liegen nebeneinander, und die entsprechenden Veränderungen können Sie auf der interaktiven Karte des DeepState-Projekts nachvollziehen.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gab es noch keine offizielle Bestätigung für die Erfolge der ukrainischen Verteidiger in diesen Frontabschnitten.