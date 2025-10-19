Die ukrainischen Streitkräfte haben die Ölraffinerie Novokuibyshevsk und die Gasverarbeitungsanlage in Orenburg angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Nacht zum 19. Oktober haben die ukrainischen Streitkräfte die Ölraffinerie Novokuibyshevsk in der russischen Region Samara und die Gasverarbeitungsanlage Orenburg in der russischen Region Orenburg angegriffen.

Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine mit.

Insbesondere wurden Explosionen und ein Feuer auf dem Gelände der Novokuibyshevsk Raffinerie gemeldet. Die Raffinerie stellt mehr als 20 Arten von Handelsprodukten her und hat ein jährliches Volumen von 4,9 Millionen Tonnen an Primärraffination. Nach vorläufigen Informationen wurde die primäre Ölraffinerie (ELOU AUT) beschädigt. Es gibt ein Feuer auf dem Gelände des Unternehmens.

Der Generalstab stellte fest, dass das Ausmaß des Schadens noch geklärt wird. Das Unternehmen ist an der Deckung des Bedarfs der russischen Armee beteiligt.

Darüber hinaus wurden Explosionen und ein Großbrand auf dem Gelände der Orenburger Gasaufbereitungsanlage gemeldet.

Diese Anlage ist einer der größten Gasverarbeitungskomplexe in Russland und kann bis zu 45 Milliarden Kubikmeter Erdgas und 6,2 Millionen Tonnen Gaskondensat/Öl pro Jahr verarbeiten. Nach vorläufigen Informationen wurde eine der Gasverarbeitungs- und Reinigungseinheiten beschädigt.

Außerdem wurde ein Treibstoff- und Schmierstoffdepot in der vorübergehend besetzten Stadt Berdjansk getroffen. Es gibt Informationen über Explosionen in der Nähe des Ziels und ein Feuer in der Anlage.

Zur Erinnerung:

Der Gouverneur der russischen Region Orenburg, Jewgeni Solntsev, gab einen Drohnenangriff auf ein Gaswerk bekannt, der zu einem Brand in einer der Werkstätten führte.