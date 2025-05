Die ukrainischen Streitkräfte haben die Besonderheit des russischen Nachtangriffs benannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die russischen Angreifer haben in der Nacht zum 29. Mai Objekte in den Grenzgebieten der Ukraine angegriffen.

In der Nacht zum 29. Mai griffen die russischen Streitkräfte die Ukraine mit 90 Schahed-Angriffsdrohnen und Imitationsdrohnen verschiedener Typen an. Die Luftverteidigungskräfte haben 56 Drohnen zerstört. Dies teilten die Luftverteidigungskräfte der Streitkräfte der Ukraine mit.

Die Besonderheit des Luftangriffs bestand darin, dass die Russen Objekte in den Gebieten an der Frontlinie angriffen.

Der Luftangriff wurde von Flugabwehrraketen, Einheiten der Radioelektronischen Kriegsführung und unbemannten Systemen, mobilen Feuergruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Ab 09:30 Uhr zerstörte die Luftabwehr 56 feindliche Drohnen vom Typ Schahed (Drohnen anderer Typen) im Osten und Norden des Landes. 10 wurden durch Beschuss abgeschossen, 46 wurden durch elektronische Kampfführung lokal verloren/unterdrückt.

Die Treffer wurden an neun Orten an der Front in den Regionen Sumy, Charkiw und Donezk verzeichnet. Wir möchten daran erinnern, dass heute Abend in der Region Sumy durch den russischen Drohnenangriff eine Person getötet und eine weitere schwer verletzt wurde. Ein Bauernhof, zivile Infrastruktur und Wohnhäuser wurden beschädigt.