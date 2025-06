Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das ukrainische Militär hat eine Abschussrampe des Buk-M3 Flugabwehrraketensystems der russischen Streitkräfte entdeckt und zerstört. Dies teilte das Kommando für unbemannte Systeme der Streitkräfte der Ukraine am Samstag, den 7. Juni mit.

Es wird angegeben, dass Kämpfer des 14. separaten Regiments des unbemannten Luftkomplexes der Unmanned Systems Forces in Zusammenarbeit mit der Luftaufklärung des 74. separaten Aufklärungsbataillons gehandelt haben.

„Die Operation wurde zu einem Musterbeispiel für die gut koordinierte Arbeit der Einheiten. Zunächst machten die Operatoren der Altair-Gruppe des 14. Regiments mit Hilfe der Unmanned Aerial Systems Force das Ziel unschädlich, das von den Piloten des 74. eigenständigen Aufklärungsbataillons „beleuchtet“ wurde. Danach führten die Soldaten der Kompanie Charlie des 14. Regiments einen präzisen Schlag aus, der die Detonation der Munition und die vollständige Zerstörung der Anlage zur Folge hatte“, so das Militär.

Bei der Buk-M3 handelt es sich um ein modernes russisches Flugabwehrsystem, das in der Lage ist, Luftziele in einer Entfernung von bis zu 70 Kilometern abzufangen. Die Zerstörung solcher Anlagen fügt Russland Millionen von Dollar an Verlusten zu und öffnet den Luftraum für weitere Operationen der ukrainischen Streitkräfte.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Russland nach Angaben des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte seit Beginn der groß angelegten Invasion 1.181 Flugabwehranlagen verloren hat.

Und heute wurde bekannt, dass das ukrainische Militär das russische Jagdflugzeug Su-35 zerstört hat. Die erfolgreiche Operation wurde in Richtung Kursk durchgeführt.