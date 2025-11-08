Die ukrainischen Streitkräfte haben sich zur aktuellen Lage in Pokrowsk geäußert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die ukrainischen Verteidigungskräfte sind direkt in der Stadt im Einsatz, um russische Eindringlinge zu identifizieren und zu eliminieren.

Russische Truppen versuchen erfolglos, bis zum nördlichen Stadtrand von Pokrowsk in der Region Donezk durchzubrechen. Dies meldet der Pressedienst der Truppengruppierung Wostok am Samstag, den 8. November.

„Die Verteidigungskräfte arbeiten direkt in der Stadt, identifizieren und eliminieren den Feind. Unsere Angriffsgruppen räumen Pokrowsk Haus für Haus und achten dabei besonders auf die Besatzungen der feindlichen Drohnen“, heißt es in der Meldung.

Die russischen Angreifer versuchen auch, in der Nähe von Mirnograd anzugreifen. Die Einheiten der Verteidigungskräfte halten zuversichtlich ihre Positionen und geben dem Feind keine Chance, in den Außenbezirken Fuß zu fassen, so das Militär.

„In Richtung Pokrowski haben die russischen Angreifer 57 Versuche unternommen, unsere Verteidiger von ihren Positionen zu verdrängen. Die Verteidigungskräfte halten den Feind zurück und haben heute bereits 52 Angriffe abgewehrt“, heißt es in der Meldung. Wir erinnern daran, dass frühere Analysten des Projekts DeepState sagten, dass in Mirnograd die Gefahr einer operativen Einkreisung der Verteidigungskräfte besteht. Der Kampf um Pokrowsk. Die diplomatische Bedeutung der Stadt