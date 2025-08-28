Ungarn und die Slowakei haben wieder Öl über die Druschba-Pipeline erhalten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russland hat die Lieferungen über die Druschba-Pipeline nach Ungarn und in die Slowakei am Morgen des 28. August wieder aufgenommen. Sie waren seit dem vergangenen Wochenende wegen ukrainischer Angriffe unterbrochen worden. Dies teilte die slowakische Wirtschaftsministerin Denisa Shakova auf Facebook mit.

„Die Öllieferungen in die Slowakei durch die Druschba-Pipeline sind wieder aufgenommen worden! Ich hoffe, dass die Situation stabil bleibt und es keine weiteren Angriffe auf die Energieinfrastruktur geben wird“, schrieb die Beamtin.

MOL, das Raffinerien in Ungarn und der Slowakei betreibt, sagte ebenfalls, dass Öl in beide Länder geflossen sei, gab aber keine Einzelheiten bekannt.