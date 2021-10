Ungeimpfte Kinder in der Region Rivne dürfen nicht zur Schule gehen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Region Rivne plant, alle Kinder bis einschließlich 5 Jahre innerhalb von 90 Tagen gegen Polio zu impfen, unabhängig von einer früheren Impfung, während ungeimpfte Kinder nicht zur Schule gehen dürfen. Dies teilte der Pressedienst des Außenministeriums am Samstag, den 9. Oktober, mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Ursache ein Fall von Kinderlähmung bei einem 1,5 Jahre alten Kind war.

„14 Tage lang – vom 11. bis zum 22. Oktober – wird in der Region, in der ein Fall aufgetreten ist, eine Schnellimpfung (Round Zero) mit inaktiviertem Polioimpfstoff für Kinder unter 5 Jahren durchgeführt, unabhängig von einer vorherigen Impfung“, heißt es in dem Bericht.

Das Gesundheitsministerium erklärte außerdem, dass die nächsten drei Runden 90 Tage dauern und die gesamte Bevölkerung des Gebiets in dieser Altersgruppe erfassen werden.

„Die TSE-Kommission hat außerdem beschlossen, dass ungeimpfte Kinder nicht zum Studium zugelassen werden sollen. Für diese Kinder werden andere Formen der Bildung angeboten“, betonte das Gesundheitsministerium.

Sie stellte ferner fest, dass der Poliofall als biologischer Notfall von regionalem Ausmaß eingestuft wurde.

„Nur 53 % der Kinder unter einem Jahr erhielten im Jahr 2021 Routineimpfungen. In Anbetracht des Poliofalls sollte jetzt eine zusätzliche Runde und eine Impfung aller Kinder in der Region durchgeführt werden, um die Kinder vor einer Infektion zu schützen“, heißt es in dem Bericht.

Das Ministerium beruft sich auf die Stellungnahme der WHO, in der der Fall als Ausbruch eingestuft und festgestellt wird, dass das Virus mit Viren afghanisch-pakistanischen Ursprungs in Verbindung steht, die derzeit in Tadschikistan zirkulieren.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass am 6. Oktober bekannt wurde, dass in der Ukraine bei einem 1,5 Jahre alten Kind aus dem Gebiet Rivne ein Fall von Lähmung durch Polio bestätigt wurde.

Im Jahr 2019 wurde bereits ein Fall von Polio in Wolhynien gemeldet. Damals erkrankte ein zweijähriges Kind an Kinderlähmung, weil seine Eltern sich weigerten, es zu impfen.

Polio ist eine akute Infektionskrankheit. Das Virus wird durch Fäkalien und Speichel von Mensch zu Mensch übertragen, am häufigsten durch schmutzige Hände, infizierte Lebensmittel und Wasser. Jedes ungeimpfte Kind oder jeder Erwachsene kann sich mit dem Virus anstecken, aber Kinder unter fünf Jahren sind am anfälligsten für das Virus. Kinder erhalten ihre erste Impfung in den ersten Lebensmonaten.