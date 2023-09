Unter den Trümmern in Orechiwe wurden die Leichen von zwei Menschen gefunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Orechiwe, Region Saporischschja, wurden die Leichen von zwei Menschen unter den Trümmern eines am 7. September durch Beschuss zerstörten Hauses geborgen. Darüber berichtete der Pressedienst der Polizei.

„Als Folge des Angriffs auf das Wohnviertel Orechiw wurden Häuser von Anwohnern zerstört. Bei der Beseitigung der Trümmer fanden die Ordnungshüter die Leichen einer 63-jährigen Frau und eines 40-jährigen Mannes“, so die Ordnungshüter.

Insgesamt verzeichnete die Polizei im Laufe des vergangenen Tages 93 Einschläge von russischen Raketen und Granaten auf dem Gebiet der Region Saporischschja.

Wir erinnern daran, dass die Russen am 7. September einen Raketenangriff auf die Region Saporischschja durchgeführt haben. am 6. September zerstörten die russischen Truppen 51 Gebäude in der Region Saporischschja durch ständigen Beschuss.