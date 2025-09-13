Die USA können Putin zu einem Dialog drängen: Selenskyj nennt Bedingungen für Gespräche

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Vereinigten Staaten können den russischen Diktator Wladimir Putin zu Verhandlungen drängen.

Das berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des ukrainischen Präsidenten.

„Die Vereinigten Staaten können Putin zu einem Dialog drängen. Das kann ein Treffen der Staats- und Regierungschefs in jedem Format sein. Die Hauptsache ist, dass das Morden aufhört“, sagte Selenskyj.

Der ukrainische Präsident betonte, dass Kiew für den Vorschlag von US-Präsident Donald Trump bereit sei.

„Trilaterales Format, dann bilaterales oder umgekehrt. Aber es muss Führungspersönlichkeiten geben, keine ‚technischen Teams‘“, sagte Selenskyj.

Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine