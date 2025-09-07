Sie verleihen dem Staat Stärke: Selenskyj gratulierte den Ukrainern zum Tag des militärischen Geheimdienstes (Video)

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Ukrainern zum Tag des militärischen Geheimdienstes gratuliert und ein Video über die Arbeit des Militärs gezeigt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram des Präsidenten.

„Heute ist der Tag des militärischen Geheimdienstes der Ukraine. Jeden Tag tun unsere Leute mehr, als es möglich scheint. Sie finden die Schwachstellen des Feindes und besiegen sie. Sie verleihen unserem Staat Stärke und verringern die Möglichkeiten der Angreifer erheblich“, sagte Selenskyj.

Er dankte auch den Geheimdienstlern für ihren Mut und ihr Engagement für die Ukraine und für alles, was sie für den Staat und die Ukrainer tun.

„Wir werden uns immer an all diejenigen erinnern und ihnen dankbar sein, die bei Kampfeinsätzen ihr Leben gelassen haben“, fügte der Staatschef hinzu.

Was ist über den Tag des militärischen Geheimdienstes der Ukraine bekannt?

Der Tag des militärischen Nachrichtendienstes der Ukraine ist ein Feiertag zu Ehren des militärischen Nachrichtendienstes des ukrainischen Verteidigungsministeriums und des militärischen Nachrichtendienstes der ukrainischen Streitkräfte, der durch ein Dekret des Präsidenten der Ukraine am 7. September 2022 eingeführt wurde und jährlich am 7. September begangen wird.

Dieses Datum wurde gewählt, weil gemäß dem Erlass des Präsidenten der Ukraine vom 7. September 1992 beschlossen wurde, den strategischen Verteidigungsnachrichtendienst der Ukraine zu gründen.

Am 1. Juni 2007 unterzeichnete der ukrainische Verteidigungsminister den Erlass Nr. 302, mit dem der 7. September als Tag der Gratulation für die Offiziere des militärischen Geheimdienstes der Ukraine festgelegt wurde.