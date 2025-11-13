Video vom Einmarsch in Pokrowsk: Was ist das Schicksal des Konvois der Russischen Föderation

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In den sozialen Medien kursierte am 10. November ein Video, das angeblich russische Soldaten auf Motorrädern beim Einmarsch in Pokrowsk zeigt.

Im dichten Nebel verstärkte die russische Armee ihre Aktionen zur Einnahme von Pokrowsk. Seit Anfang der Woche nutzt der Feind aktiv die schlechte Sicht aus, die ukrainische Drohnen daran hinderte, die Gegend auszukundschaften und anzugreifen.

Wie das 7. Korps der ukrainischen Luftlandetruppen mitteilte, rückt die russische Armee mit Hilfe von leichtem Gerät aus den besetzten Gebieten Selidowoi und Donezk vom südlichen Stadtrand aus auf die Stadt vor.

Ein Video einer solchen Annäherung wurde von den Russen in ihren Telegramkanälen veröffentlicht. Was über die feindliche Kolonne, die auf dem Band zu sehen war, bekannt ist, lesen Sie in dem Bericht.

Infanterie auf Motorrädern

Das Video, das am 10. November in den sozialen Netzwerken viral ging, zeigt russische Soldaten, die auf zivilen Autos und Motorrädern nach Pokrowsk eindringen. Sie bewegen sich ungehindert durch dichten Nebel.

Das Filmmaterial war auch deshalb bemerkenswert, weil sowohl die Autos als auch die Motorräder sehr schäbig waren. Viele Beobachter verglichen es mit Aufnahmen aus dem Science-Fiction-Actionfilm Mad Max über die Schlachten der Zukunft.

Die BBC bestätigte den Drehort des Videos – den südlichen Stadtrand von Pokrovsk an der Autobahn Selidovo-Pokrovsk.