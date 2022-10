Viertausend Familien in der Region Donezk haben wieder Licht - DTEK

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den vergangenen 24 Stunden haben DTEK-Notfallteams viertausend Familien in sechs Gemeinden in der Region Donezk wieder mit Licht versorgt, wie das Unternehmen am Mittwoch, den 26. Oktober, auf seiner Website mitteilte.

Zuvor hatte Pawlo Kyrylenko, Leiter der regionalen Militärverwaltung von Donezk, erklärt, dass der Beschuss der Frontgemeinden im Zentrum und im Norden der Region über Nacht anhielt.

Trotz der anhaltenden Feindseligkeiten setzten die Stromtechniker die Wiederherstellung der zerstörten Netze fort – es gelang ihnen, viertausend Familien wieder mit Strom zu versorgen.

Neunundsiebzig Gemeinden in der Region Donezk sind nach wie vor ohne Strom, zu denen die Stromtechniker keinen Zugang haben…