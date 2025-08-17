Vitkoff kündigt Diskussion über territoriale Fragen zwischen Selenskyj und Trump an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am 18. August wird der US-Präsident bei einem Treffen im Weißen Haus mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über territoriale Zugeständnisse an Russland sprechen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des Sondergesandten des US-Präsidenten Steve Witkoff bei CNN Live am 17. August.

Ihm zufolge werden US-Präsident Donald Trump und Selenskyj die Frage des sogenannten „Landtauschs“ erörtern, der von Trump gefördert wird.

„Der Landtausch, der offensichtlich unter der Kontrolle der Ukraine steht, wird am Montag besprochen werden. Sie wurden bei dem Treffen mit Putin nicht besprochen… Morgen wird uns Selenskyj sagen, welche Gebiete er bereit ist, an Putin abzugeben“, sagte Vitkoff.