In den Vororten von Cherson wurde ein Mann durch eine feindliche Drohne verwundet, er befindet sich in einem ernsten Zustand

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In Antonivka, in der Nähe von Cherson, wurde ein 55-jähriger Mann durch einen feindlichen FPV-Drohnenangriff schwer verwundet, und ein weiterer Mann wurde am Morgen ebenfalls verletzt.

Quelle: Cherson Regionale Militärverwaltung

Wörtlich: „Ein Bewohner von Antonivka, der von einer russischen Drohne getroffen wurde, wurde in ernstem Zustand ins Krankenhaus gebracht.

Als Folge des FPV-Drohnenangriffs erlitt der 55-jährige Mann eine Minenverletzung und eine traumatische Amputation von Arm und Bein.“

Weitere Einzelheiten: Zuvor hatte die regionale Militärverwaltung berichtet, dass ein 35-jähriger Mann gegen 10 Uhr morgens in Antonivka durch einen Sprengstoffabwurf von einer Drohne verletzt wurde. Er erlitt eine Minenexplosion und Prellungen.