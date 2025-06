Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Europa verfügt noch nicht über ausreichende militärische Fähigkeiten, um Russland ohne die Unterstützung der USA abzuschrecken. Die Schlüsselrolle besteht jetzt darin, die NATO zu erhalten.

Dies erklärte der Politologe Wladimir Fesenko in einem Kommentar für den Artikel „NATO unter Trumps Druck: Werden 5% das Bündnis und die Unterstützung für die Ukraine retten“ von RBK Ukrajina.

Seiner Meinung nach verfügt Europa nicht über ein vollwertiges Luftverteidigungssystem, Satellitenaufklärung und Fähigkeiten zur Erkennung von Raketenstarts.

Diese Fähigkeiten werden von den Vereinigten Staaten bereitgestellt, was das Bündnis verwundbar macht, wenn die transatlantische Einheit geschwächt wird.

„Deshalb müssen wir diesen Komplex schaffen. In der Tat, um einen mächtigen Militärblock innerhalb Europas zu schaffen. Es könnte eine bedingte autonome europäische Truppe innerhalb der NATO sein, denn jetzt wird die Basis durch das US-Militärkontingent geschaffen. Aber um Russland wirklich zu konfrontieren, müssen die Europäer ihre eigenen strategischen Offensivwaffen schaffen. Und ein modernes, verbessertes Luftverteidigungssystem. Bislang ist dies nicht verfügbar. Und es wird auch nicht möglich sein, dies schnell zu tun, erklärte der Experte.

Laut Fesenko besteht die wichtigste Aufgabe Europas darin, die NATO unter US-Präsident Donald Trump zu retten, indem die USA im Bündnis bleiben.

Deshalb, so Fesenko, beweise der NATO-Generalsekretär in diesem Jahr „Wunder der diplomatischen Flexibilität“, um die USA in der Organisation zu halten.

Das Trump-Problem ist jedoch bereits in vielen anderen Dimensionen zu einem Schlüsselthema geworden, von den globalen Handelsbeziehungen bis hin zur Situation mit einigen internationalen Organisationen, die einst die Einheit und den Einfluss der westlichen Welt sicherten.

