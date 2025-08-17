WP: Weißes Haus erwartet keinen trilateralen Gipfel nach Trump-Selenskyj-Treffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Das Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Wolodymyr Selenskyj und europäischen Staats- und Regierungschefs muss nicht unbedingt zu einem trilateralen Gipfel mit Russland führen.
Das Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Wolodymyr Selenskyj und europäischen Staats- und Regierungschefs muss nicht zwangsläufig zu einem trilateralen Gipfel mit Russland führen.
Quelle: The Washington Post, unter Berufung auf eine Quelle im Weißen Haus
Wörtlich: „Einem Beamten des Weißen Hauses zufolge hoffen die Vereinigten Staaten, diese Woche ein trilaterales Treffen mit Trump, Putin und Selenskyj abzuhalten. Der Beamte warnte jedoch davor, dass das Weiße Haus nicht unbedingt ein solches Ergebnis von dem Treffen am Montag erwartet.“
Einzelheiten: Der Zeitung zufolge wird die Ausarbeitung von Sicherheitsgarantien wahrscheinlich ein langwieriger Prozess sein, der es Putin ermöglichen könnte, seinen Krieg fortzusetzen, während die Details ausgearbeitet werden.
- ** Was vorausging:*
- am 18. August wird sich Präsident Selenskyj mit Donald Trump in Washington, DC treffen. Mehrere europäische Staats- und Regierungschefs reisen mit dem ukrainischen Präsidenten in die USA. Medienberichten zufolge wird Selenskyj jedoch zunächst ein bilaterales Treffen mit Trump allein haben, gefolgt von einem gemeinsamen Treffen mit den Europäern.
Forumsdiskussionen
bernhard1945 in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Ich bin vor 3 Wochen aus Ukraine ausgereist – wie immer über Uhryniw-Dolhobyczów. Montag-Nachmittag, 2 - 3 Autos vor mir. Viertelstunde bei den Ukrainern, halbe Stunde bei den Polen, die nehmen sich...“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Hallo meine lieben FK, hab es schon wieder getan. Bin in die Ukraine gedüst und mache Urlaub in Luzk. Daher heute wieder über den Grenzübergang Zosin/Ustyluh "rüber gemacht ". 6 Uhr am Morgen angekommen....“
volontaer45 in Allgemeines Diskussionsforum • Re: Kann das alles sein? Ein Hilferuf…
„Finger weg, du gerätst in eine Russenfalle!“
Tombi in Allgemeines Diskussionsforum • Re: Kann das alles sein? Ein Hilferuf…
„Man Will dich abzocken: ein ukrainischer pass kostet 856 hrwyna = 18 euro, Einn russischer liegt im gleichen bereich. Kannst auch gleich an die Miliz ueberweisen, oder frag 'sie' n'ach Putins Spendenkonto....“