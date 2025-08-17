WP: Weißes Haus erwartet keinen trilateralen Gipfel nach Trump-Selenskyj-Treffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Wolodymyr Selenskyj und europäischen Staats- und Regierungschefs muss nicht unbedingt zu einem trilateralen Gipfel mit Russland führen.

Quelle: The Washington Post, unter Berufung auf eine Quelle im Weißen Haus

Wörtlich: „Einem Beamten des Weißen Hauses zufolge hoffen die Vereinigten Staaten, diese Woche ein trilaterales Treffen mit Trump, Putin und Selenskyj abzuhalten. Der Beamte warnte jedoch davor, dass das Weiße Haus nicht unbedingt ein solches Ergebnis von dem Treffen am Montag erwartet.“

Einzelheiten: Der Zeitung zufolge wird die Ausarbeitung von Sicherheitsgarantien wahrscheinlich ein langwieriger Prozess sein, der es Putin ermöglichen könnte, seinen Krieg fortzusetzen, während die Details ausgearbeitet werden.

