In Winnyzja hat eine Menschenmenge versucht, mobilisierte Männer gewaltsam zu befreien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Angehörige von Männern, die vom Territorialen Zentrum für Vollzug und soziale Unterstützung inhaftiert wurden, stürmten das Stadion, in dem die mobilisierten Männer festgehalten werden.

In Winnyzja kam es am Freitagabend, den 1. August, zu Zusammenstößen in der Nähe des Lokomotiv-Stadions, in dem Männer festgehalten werden, die von Vertretern des Territorialen Zentrums für Besatzung und soziale Unterstützung festgehalten werden. Dies wird von lokalen Telegramen berichtet.

Einigen Kanälen zufolge sind auf dem Gelände des Stadions etwa hundert Menschen mobilisiert.

Winnyzja.info schreibt, dass die Männer am Morgen zu Mobilisierungsmaßnahmen ins Stadion gebracht wurden. Am Abend begannen sich Verwandte und Ehefrauen der Mobilisierten dort zu versammeln, und es kam zu Zusammenstößen zwischen ihnen und den Ordnungskräften – die Demonstranten brachen das Tor auf.

Daraufhin setzte die Polizei Gaskanister gegen die Demonstranten ein. Einige Menschen wurden festgenommen.

Die Angehörigen der Mobilisierungsverweigerer halten sich jedoch in der Nähe des Stadions auf. Sie singen eine Hymne und versprechen, „Leib und Seele für unsere Freiheit“ zu opfern, während sie fordern, dass ihre Angehörigen von der Mobilisierung ausgenommen werden.

Die Polizei warnte vor möglichen Verhaftungen wegen Verletzung der Ausgangssperre.

Wir werden daran erinnern, dass im Gebiet Chmelnyzkyj der Angreifer auf den Mitarbeiter des Territorialen Zentrums für Erwerb und soziale Unterstützung zu drei Jahren verurteilt wurde. Der Mann schlug einem Mitarbeiter des Territorialen Zentrums für Anwerbung und soziale Unterstützung mit dem Kopf ins Gesicht, nachdem er von der Warngruppe aufgehalten worden war.