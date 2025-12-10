Während sie zu einem Einsatz eilten, überfuhr eine Polizeistreife Fußgänger: ein Kind starb

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In Pryluky hat ein Polizeiauto eine Frau und ein Kind überfahren: das Kind starb, eine Untersuchung ist im Gange.

Die Nationale Polizei hat eine interne Untersuchung zu einem tödlichen Verkehrsunfall in der Stadt Pryluky, Region Tschernihiw, eingeleitet.

Quelle: Pressedienst der Polizei von Tschernihiw

Einzelheiten: Es ist vorläufig bekannt, dass eine Polizeistreife, die auf einen Anruf hin in einem Mitsubishi Outlander mit eingeschaltetem Blinklicht unterwegs war, zwei Fußgänger auf einem geregelten Fußgängerüberweg überfahren hat.

Infolge des Unfalls wurde eine Frau verletzt und ein Kind starb.

Die Führung der Nationalen Polizei leitete sofort eine interne Untersuchung ein. Die Polizeibeamten wurden vom Dienst suspendiert.

Ein Ermittlungsteam arbeitet derzeit am Tatort. Das State Bureau of Investigation wird den Unfall untersuchen.