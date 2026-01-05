Russen griffen eine Stromerzeugungsanlage in der Region Donezk an, Energieministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der Nacht zum 5. Januar haben russische Angreifer eine Stromerzeugungsanlage in der Region Donezk angegriffen. Auch die Stadt Slavutych war aufgrund russischer Drohnenangriffe erneut vollständig von der Stromversorgung abgeschnitten.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Energieministerium der Ukraine.

Laut dem stellvertretenden Energieminister Olexander Vyazovchenko gibt es seit dem 5. Januar Stromausfälle in den Regionen Tschernihiw, Charkiw und Donezk.

„Die Stadt Slawutytsch war infolge eines feindlichen Angriffs vollständig von der Stromversorgung abgeschnitten. Eines der Kraftwerke im Gebiet Donezk wurde ebenfalls getroffen. Dort, wo es die Sicherheitslage zulässt, sind Notreparaturen im Gange“, heißt es in der Erklärung.

Nach Angaben des stellvertretenden Ministers wurden in der vergangenen Woche mehr als 100 Fälle von Schäden an Stromnetzen aufgrund von Feindseligkeiten registriert, und in 20 Fällen griffen russische Angreifer vorsätzlich Energieinfrastruktureinrichtungen an.

„Die Verbraucher in den Front- und Grenzregionen sind aufgrund der Feindseligkeiten noch lange Zeit ohne Strom. Die Situation ist dort am schwierigsten, da die Wiederherstellung der Stromversorgung durch ständigen Beschuss erschwert wird“, fügte das Energieministerium hinzu.