Das Wirtschaftsministerium hat die Frist für das Auswahlverfahren für den Leiter der ARMA bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Wettbewerb zur Auswahl eines neuen Leiters der Asset Recovery and Management Agency (ARMA) soll bis Ende 2025 abgeschlossen sein.

Dies sagte der ukrainische Wirtschaftsminister Olexij Sobolev laut RBK Ukrajina in einem Gespräch mit Journalisten.

„Was ARMA betrifft, so müssen wir den Wettbewerb um den Chef bis zum Ende des Jahres abschließen. Wir haben den Chef im August ausgewechselt“, sagte er.

Sobolev wies auch darauf hin, dass ARMA derzeit einem Audit unterzogen wird und die Ergebnisse der Arbeit des Unternehmens „durchweg positiv“ sind.

Was vorausging