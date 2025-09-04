"Ukrnafta hat in den letzten sechs Monaten einen Nettogewinn von mehr als 5 Milliarden Hrywnja erzielt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im Zeitraum Januar-Juni 2025 erzielte Ukrnafta einen Nettogewinn von 5,2 Mrd. Hrywnja.

Dies teilte das Unternehmen in einer Erklärung mit.

„Die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit des Unternehmens sind im verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss von JSC National Joint Stock Company Naftohas of Ukraine für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2025 enthalten“, sagte das Unternehmen.

Die Prüfung dieses Abschlusses wird von KPMG durchgeführt. Als Teil der Prüfung hat KPMG Audit Verfahren zur Überprüfung der Finanzinformationen von Ukrnafta durchgeführt.

„Im gleichen Zeitraum zahlte Ukrnafta 14,8 Milliarden Hrywnja an Steuern, Abgaben und Zöllen an den Staatshaushalt und überwies 5 Milliarden Hrywnja an Dividenden“, sagte das Unternehmen.

Wie berichtet, betrug der Nettogewinn von Ukrnafta im Jahr 2024 Hrywnja 16,38 Milliarden. Gleichzeitig überwies das Unternehmen 5 Mrd. Hrywnja an Dividenden an den Staatshaushalt, basierend auf den Ergebnissen der Geschäftstätigkeit im Jahr 2024.

„Ukrnafta ist der größte Ölproduzent der Ukraine und Betreiber des nationalen Tankstellennetzes. Im März 2024 hat das Unternehmen die Verwaltung der Vermögenswerte von Glusco übernommen und betreibt 545 Tankstellen.

Um es kurz zu machen:

„Ukrnafta gab an, dass der Umsatz mit Nicht-Kraftstoffen in der ersten Hälfte des Jahres 2025 um fast 75% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2024 gestiegen ist.