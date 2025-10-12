Zwei Zivilisten in Cherson infolge des Angriffs der Russischen Föderation verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bei einem weiteren feindlichen Angriff in Cherson sind zwei Zivilisten verletzt worden. Sanitäter haben den Verletzten bereits die notwendige Hilfe zukommen lassen.

Russische Truppen haben am 12. Oktober den Bezirk Korabelnyi in Cherson mit einer Drohne angegriffen. Infolge des Angriffs wurden zwei Zivilisten verletzt. Darüber berichtet die regionale Militärverwaltung von Cherson.

„Durch den russischen Beschuss des Schiffsbezirks von Cherson wurde ein Anwohner verletzt. Bei dem 23-jährigen Mann wurde eine Minenexplosionsverletzung und eine Prellung diagnostiziert“, heißt es in der Meldung.

Die Ärzte versorgten das Opfer mit der notwendigen Hilfe und ordneten eine ambulante Behandlung an.

Später fügte die regionale Militärverwaltung hinzu, dass ein anderer Chersoner, der am Nachmittag im Bezirk Korabelnyi von einer russischen Drohne angegriffen wurde, sich ins Krankenhaus begab.

Es wird festgestellt, dass der 62-jährige Mann eine Minenexplosionsverletzung, Prellungen und Wunden am Bauch und am Unterarm erlitten hat. Dem Opfer wurde die notwendige Hilfe zuteil, eine Einlieferung ins Krankenhaus lehnte er ab.

Zuvor hatten die Truppen der Russischen Föderation den Krankenwagen in Cherson mit einer Drohne angegriffen.