Bis zu +19 im Süden und Regen in einigen Regionen - das Wetter für die kommenden Tage

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In den kommenden Tagen wird in der Ukraine überwiegend warmes Wetter erwartet, mit Regen in der Hauptstadt und einer Reihe anderer Regionen.

Quelle: .* Ukrhydromettzentrum

Wörtlich vom UGMC : .* „Am 26. und 27. November meist niederschlagsfrei, nur am Nachmittag des 26. November im äußersten Westen des Landes, am 27. November in den meisten Regionen im Norden, im Zentrum, in Czernowitz, Odessa und Mykolajiw leichter Regen.“

Einzelheiten: .* Die Temperaturen liegen nachts bei 4-9°C, im Westen, in der Nacht zum 26. November und im Osten des Landes zwischen 4°C und 1°C, tagsüber 6-13°C, im Süden 13-19°C, am 27. November im Westen 2-9°C.

In Kiew am Mittwoch keine Niederschläge, nachts 5-7°C, tagsüber bis zu +12°C, Südostwind, 5-10 m/s.

Am Donnerstag in der Hauptstadt nachts niederschlagsfrei, 5-7°C, tagsüber leichter Regen, bis zu 8-10°C, Westwind, 3-8 m/s.

Am 28. November kommt es nachts in den meisten nördlichen, zentralen, Odessa- und Mykolajiw-Regionen zu leichtem Regen, im Rest des Landes und tagsüber gibt es keinen Niederschlag.

Die Temperaturen in den westlichen, nördlichen und Winnyzja-Regionen werden nachts zwischen 4°C und 2°C liegen, tagsüber bei 2-7°C; im Rest des Landes nachts 4-9°C, tagsüber 8-13°C, auf der Krim 14-19°C.

In Kiew am Freitag nachts leichter Regen, 1-3° C, tagsüber niederschlagsfrei, bis zu +5°, Wind aus Nordost, 5-10 m/s.